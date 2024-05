Calcio arbitri nel mirino | Escalation di aggressioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lo scorso febbraio Pavullo era finito alla ribalta delle cronache per un episodio di estrema violenza in campo: un giovane portiere – poi squalificato per quattro anni e mezzo dal giudice sportivo – aveva minacciato, colpito con un pugno al volto e inseguito l’arbitro che aveva ‘osato’ espellerlo a seguito di un fallo. A quanto pare, però, risultano purtroppo in aumento e soprattutto nella nostra provincia gli episodi di violenza proprio contro gli. Per questo motivo Pierpaolo Perrone, presidente deglimodenesi lunedì scorso, nella sede di Saliceta San Giuliano ha organizzato una serata dedicata al tema della violenza contro gli, con la testimonianza anche di chi l’ha subita nel corso dell’anno e alla presenza delle istituzioni locali.