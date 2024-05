Calcio a 5 | Meta Catania in finale scudetto! Napoli e L84 alla bella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) I playoffdella Serie A 2023-2024 dia 5 regalano gol, emozioni e spettacolo. Ecco come sono andate nel dettaglio le gare -2 delle semifinali tricolori. Dopo la vittoria dell’andata, in casa, lariesce a espugnare, con lo score di 4-5, la tana dell’Itaservice Pesaro assicurandosi così la serie e il passaggio all’ultimo atto del massimo campionato italiano di futsal. Ancora da decidere invece la rivale dei siciliani: dopo aver perso gara -1 con il punteggio di 7-2 in trasferta,si è ampiamente riscattata in gara -2 travolgendo 7-1 la L84. Un round a testa quindi fra campani e piemontesi: il prossimo giugno si terrà la decisiva gara -3, nel torinese il prossimo 4 giugno. SERIE A NEW ENERGY – PLAYOFFQUARTI DI1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.