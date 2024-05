Fonte : bergamonews di 31 mag 2024

Succede spesso ed è una delle motivazioni che ci spinge a fare ancora qualcosa in futuro. È l’impegno che da tanti anni ci porta a fare sacrifici personali, anche mentali, per raggiungere obiettivi più nobili: siamo vicini alla quota dei 3 milioni destinati alla solidarietà, una cifra inimmaginabile quando siamo partiti e per una piccola associazione di provincia.

Cala il sipario sul torneo di tennis | martedì serata di Gala con i ministri Abodi e Giorgetti