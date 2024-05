Caduta a catena uno ha trascinato gli altri | il racconto dei superstiti dell’incidente costato la vita ai tre finanzieri del Soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Una”. Così due militari deldella Guardia di finanza descrivono l’incidentelaa tre giovani colleghi, che mercoledì scorso sono precipitati dal precipizio degli Asteroidi, sulle montagne di Val Masino (Sondrio) durante un’esercitazione. A causare le morti di Alessandro Pozzi (25 anni), Luca Piani (32 anni) e Simone Giacomelli (22 anni) potrebbe essere stato dunque un effetto domino, in uno dei tre hanel vuoto glidue. Iche hanno assistito allasono stati ascoltati dalla Procura di Sondrio, che ha paerto un fascicolo per omicidio colposo – al momento senza indagati – per stabilire le cause. Tra le prime ipotesi avanzate c’era quella del cedimento della parete rocciosa su cui ierano in cordata, che al momento resta sotto sequestro.