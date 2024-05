Cade dal balcone a 3 anni a Soliera e ‘rimbalza’ sulle auto in sosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)(Modena), 31 maggio 2024 – Tragedia sfiorata questa mattina adove un bimbo di appena 3è caduto dal, 'rimbalzando'in. Pare che il piccolo in quel momento fosse a casa da solo, una abitazione in via Carpi-Ravarino. Sul posto carabinieri e 118. Il bambino è stato portato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna. Grazie alleche hanno attutito la caduta, pare che non sia in gravi condizioni. .