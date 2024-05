Caccia veicoli blindati munizioni di artiglieria | maxi piano della Svezia per l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – Pioggia di armi svedesi a Kiev. L'aiuto militare di Stoccolma all'Ucraina, risultante dall'accordo di sicurezza firmato oggi tra i due Paesi, ammonterà a quasi 6,5 miliardi di euro per il periodo 2024-2026. A comunicarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che oggi si trova a Stoccolma per la riunione dei capi di Stato dei Paesi del Nord europeo. L'accordo prevede la fornitura di due aerei radar ASC 890 e il trasferimento dimultiruolo JAS 39 Gripen in Ucraina, con addestramento, ha aggiunto Zelensky. Cos’è ilSaab Jas 39 Gripen, il temibile ‘Grifone’ svedese versatile e di precisione Il vertice dei Paesi del Nord Zelensky oggi a Stoccolma ha incontrato il primo ministro svedese Ulf Kristeon, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro danese Mette Frederiksen, il primo ministro norvegese Jonas Har Stere, il primo ministro islandese Bjarni Benediktsson.