Caccia ai furbetti dei rifiuti | raffica di multe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Quasi 2.500 ore di videosorveglianza mobile, con sopralluogo e da remoto, grazie alle fototrappole. Più di 40 sanzioni amministrative in appena quattro mesi. Oltre 18mila euro di multa complessivi emessi l’anno scorso a chi, senza scrupoli, ha abbandonato indiscriminatamenteingombranti in natura. A questo si associa un’azione quotidiana, preventiva, investigativa e repressiva, degli agenti di Polizia locale per stanare i. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio comunale (22 maggio), in risposta ad un’interrogazione dell’ex candidata sindaco Annavittoria Banzi (Pd), cui ha replicato l’assessore Raimondo Baia. Agli atti resi pubblici nell’assise civica, fanno eco le parole del comandante della Polizia locale Luciano Loccioni che non ammettono repliche: "Il lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e coloro i quali si affideranno a lavoratori in nero per smaltire i, spesso destinati all’abbandono nel territorio e alla dispersione nell’ambiente, saranno considerati parimenti responsabili e denunciati in concorso alla Procura".