Buone notizie il calcolo di Giuliacci | che tempo farà a giugno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una "buona notizia" sul fronte del meteo. Il colonnello Mariopresenta gli ultimi aggiornamenti dei modelli diper il mese diche inizia domani. Ebbene, negli ultimi sette anni per quattro voltesi è rivelato il terzo, quarto e quinto più caldo di sempre, spiega l'esperto in un video pubblicato dal canale YouTube Meteo. Ma quest'anno saremo in controtendenza rispetto alla statistica non sarà rispettata. "Ci potremmo aspettare unsuper rovente - afferma il meteorologo - ma non sarà così perché l'anticiclone nord africano resta ritardo sulla tabella di marcia di 15 giorni". Secondo gli ultimi, infatti, l'anticiclone è "in ritardo di circa 300 km e per percorrerli e raggiungere il Mediterraneo impiega circa un mese", commenta, Ma quindi per tutto il mese dinon sivedere? No, il fatto è che "non arriverà l'anticiclone africano forte", e quindi ci saranno temperature miti ma non il caldo estremo.