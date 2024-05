Buena Vista Social Club – Stasera l’imperdibile evento live  alle Cave di Tufo di Tor Cervara per la festa del 25° anniversario del film

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ davvero imperdibile questa seradi’, in quel di a Tor, l’che celebra il 25esimodell’inossidabile e storica formazione del ‘’. Ma non solo, a seguire poi, dalle 23 fino a tardi, sarà la volta del Dj Set! Dunque uncon i controfiocchi’ quello rappresentato dalla leggenda cubana, sul palco per l’delche ha fatto conoscere al mondo la magia dell’isola più musicale dell’America-latina, grazie all’incredibile musicalità di Irina Arazorena, Alejandro Arazorena, Sebastian Marin, Randolph Chacon, Stefan Chistolini e Manuel Flores, musicisti ed interpreti sopraffini. Ricordiamo infine che, proprio in coincidenza del prestigioso, molte sale cinematografiche capitolineproietteranno il bellissimo