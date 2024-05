Buchmesse Valensise | Saviano vuole fare la vittima di un presunto regime Deve sentirsi il perseguitato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roberto? “La polemica è pretestuosa, esageratodello scrittore un eroe della libertà di pensiero“. E’ il pensiero della giornalista e scrittrice Marina, interpellata dall’AdnKronos. Non ci sono martiri, non ci sono censure, argomenta invitando alla sobrietà e a guardare in faccia la realtà dei fatti. Tiene ancora banco la vicenda dello scrittore di Gomorra, che fa ancora la. Nonostante prima gli editori, poi il commissario delladi Francoforte abbiano chiarito come sono andate le cose. Smontando il piagnisteo dello scrittore che non ha mancato di accusare Mauro Mazza (“inadeguato”) e il governo (“il più ignorante della storia”) che a suo dire non lo avrebbero invitato scientemente. L’Associazione Italiana Editori infatti ha chiarito in una nota proprio il contrario: “La scelta degli autori ospiti a Francoforte è frutto di una procedura, fatta di un proficuo dialogo e confronto con i singoli editori e agenti letterari italiani, a partire proprio dalle loro proposte.