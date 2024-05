Buccino maxi furto nella sede dell’Istituto Comprensivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono una cinquantina, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, i computer trafugati questa notte dalladi. Ilè avvenuto in via vittime del XI settembre, nel rione San Vito, presso lacentralescolastico volceiano. Ignoti, si sono introdotti all’interno dell’aula multimediale e il deposito dell’edificio, rubando decine di PC portatili. Ad accorgersi di quanto accaduto, sono stati oggi i collaboratori scolastici che hanno allertato le forze dell’ordine. Immediato l’arrivo sul posto dei carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Gaetano D’Ambrosio che stanno effettuando tutte le indagini del caso. Non è escluso infatti, che i ladri potrebbero avere le ore contate.