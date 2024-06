Brommapojkarna-Malmo sabato 01 giugno 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 31 maggio 2024) Continua l’inarrestabile marcia del, che batte anche l’Elfsborg prendosi la rivincita sull’unica squadra che gli aveva inflitto un stop in questa prima parte di Allsvenskan e allungando a +6 sul Djurgarden secondo in classifica. La squadra di Rydstroem affronta quest’oggi per la dodicesima giornata di campionato ildi Mellberg, attualmente decimo in classifica a +3 dalla zona retrocessione. I rossoneri hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e