Bridgerton | 10 curiosità sulla serie che probabilmente non sapete

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 31 maggio 2024)è finalmente tornata sul piccolo schermo, la prima parte della terza stagione dellaè online. In attesa della seconda parte andiamo a svelare qualchesuche non tutti conoscono Dal 16 maggio Netflix ha rilasciato i primi quattro episodi della terza stagione di. Mentre le prime due stagioni hanno ricalcato la struttura dei romanzi riportando rispettivamente le storie di Daphne e di Anthony, per la terza stagione si è deciso di spostare il focus dell’azione, non su Benedict il secondogenito dei, bensì su Colin. Sembra che gli sceneggiatori dellaabbiano ritenuto che l’amicizia tra Penelope alias Lady Whistledown ed il terzo fratellosia ormai endgame e che quindi necessiti di una svolta.