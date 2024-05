Brando Ephrikian svela retroscena su UeD | che accadde durante un ballo con Raffaella

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) In questi giorni che non sta molto bene,ha deciso di aprire una box di domande su Instagram per parlare un po’ con i suoi fan e rispondere ad alcune loro curiosità. Tra le tante domande, ovviamente, non sono mancate quelle riferite a Uomini e Donne e al rapporto conScuotto. Ecco cosa ha rivelato. Il dettaglioto dasu Uomini e Donneunconconserva un ottimo ricordo della sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo si è trovato molto bene ed è stato molto apprezzato dai presenti in studio, dai membri della redazione e da Maria De Filippi. Questo perché ha sempre dimostrato di essere un ragazzo sincero ed educato, a volte fin troppo. Queste sue peculiarità le ha mostrate anche rispondendo ad alcune domande dei suoi fan.