Fonte : sport.quotidiano di 31 mag 2024

Sono giorni di allenamento intenso per i pugili maceratesi nella sede dell’associazione in via Morbiducci a Macerata. I due saranno supportati dai tecnici Giuseppino Vesprini e Danilo Spalletti (nella foto con Vecchi), dal presidente Alessandro Cecchi e dal direttore sportivo Luigi Vasari, decano del pugilato marchigiano, che da poco ha ricevuto la stella di Bronzo al merito sportivo dal Coni.

Boxe Vecchi giorni di lavoro per il ritorno sul ring dopo dieci anni