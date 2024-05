Bottega Trattoria De Santis – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024)DeVia di Santa Croce in Gerusalemme, 15/A – 00185Telefono: 06/7028124 Sito Internet: www.de.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 7/18€, primi 13/18€, secondi 15/19€, dolci 7/8€ Chiusura: Domenica pomeriggio OFFERTA Lieve arretramento di voto per questo ristorante di cucina tradizionale che strizza però anche l’occhio a una modernità rispettosa del sapore dei piatti. Dopo l’inizio con il solito, ottimo muffin al rosmarino e del pane casareccio, abbiamo assaggiato i due antipasti scelti: le polpette di baccalà mantecato in crosta di grissini sono state servite con una crema di melanzane affumicate in cui la nota fumé era poco percettibile, ma la panatura ben fatta e in giusto contrasto con la morbidezza del ripieno; gustoso e fritto a dovere il carciofo alla giudia, peccato solo per la temperatura fredda che lo ha penalizzato.