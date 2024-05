Boston contro Dallas l’Nba si prepara all’atto finale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sarà laannunciata. Non tanto perchéerano le favorite ai nastri di partenza (anzi, i Mavericks non lo erano affatto). Ma in virtù di come entrambe vi sono arrivate: spazzando via gli avversari e spezzando quell’equilibrio Nba che fino a qualche settimana fa regnava sovrano. A Est l’hanno rotto i due Jayson (Brown e Tatum). A Ovest “Batman e Robin”: parola di Doncic, che si accolla il ruolo di supereroe minore pur di esaltare le prodezze sul parquet del compagno Irving. Hanno chiuso con 36 punti a testa, Luka e Kyrie, nella partita decisiva che ha eliminato i pompatissimi – e forse pure un po’ spompati, dopo l’impresa su Denver – Minnesota Timberwolves. Intanto i Celtics aspettavano già dal divano: finora tutto fin troppo liscio.