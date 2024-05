Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

FINALE – «Si tratta di godersi il momento e la partita, di assorbire tutto. Julian Brandt, trequartista del Borussia Dortmund, è impaziente di scendere in campo per la finalissima di Champions League Il centrocampista del Borussia Dortmund, Julian Brandt, intervenuto in conferenza stampa dela finale di Champions League di sabato sera contro il Real Madrid.

Borussia Dortmund Brandt | Mai vissuto nulla di simile prima d’ora