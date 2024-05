Borse Ue maggio in rialzo nonostante frenata finale | Milano +22% Gas +18%

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 31 maggio 2024) Piazza Affari maglia rosa da inizio anno. Wall Street contrastata venerdì dopo dato Pce stabile. In Europa i prezzi hanno registrato un aumento leggermente superiore alle attese a. In Italia verdetto Moody’s in serata. L’euro si rafforza sul dollaro, mentre lo spread chiude in aumento a 132 punti.