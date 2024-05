Borsa | l' Europa è piatta con Wall Street Milano +002%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le Borse europee si muovono piatte dopo l'avvio disegna un +0,02%, in attesa stasera del rating di Moody's sull'Italia. Parigi registra un +0,07%, Francoforte un +0,15%. Resta sempre più avanti Londra (+0,5%). I listini sono rimasti invariati anche con l'inflazione Usa misurata dall'indice Pce che la Fed usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi. Poco mosso poi lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è a 129 ,5 punti con il rendimento del decennale italiano in altalena e che scende al 3,93%. Il gas si appesantisce ulteriormente con il prezzo che scivola del 2% a 34,6 euro al megawattora. In lieve recupero il petrolio con il wti che sale a 78 dollari e il brenti che oltrepassa 82 dollari. .