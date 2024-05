Bonus per Sinner | battaglia vinta ha spiazzato tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 31 maggio 2024), non c’è dubbio sul fatto che questal’abbialui: le dichiarazioni hanno. Sarebbe stato impossibile, pur volendo, non accorgersi della disparità di trattamento tra Jannike Matteo Berrettini. Il secondo è stato bersagliato per un anno intero per la sua controversa relazione con Melissa Satta, che in questi 12 mesi ha subito critiche ad accuse ingiustificate. Era sua, dicevano, la colpa dell’ennesimo infortunio del romano, manco fosse un vampiro in grado di risucchiargli energia e tono muscolare. Ma vabbè, la loro storia ormai appartiene al passato e lei, di sicuro, ne sarà rinfrancata. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itDisparità di trattamento, dicevamo. Già, perché nessuno, fino a questo momento ha mai osato puntare il dito contro Anna Kalinskaya, la nuova fidanzata del numero 2 del mondo.