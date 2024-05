Bonolis punge Amadeus o rosica? Le frecciate a distanza

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Paolo Bonolis e il Festival di Sanremo. Il conduttore Mediaset non esclude di tornare a guidare la kermesse canora di Rai 1, ma intanto si dichiara felice che al Teatro Ariston arrivi Carlo Conti; e lo fa lanciando una stoccata. "Sono felice per lui (Carlo Conti, ndDM) che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle 3 di notte" ha dichiarato a Repubblica. Parlando di Conti e degli ascolti di chi l'ha preceduto al Festival, è chiaro il riferimento all'ora tarda con cui era solito chiudere le serate sanremesi