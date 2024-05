Bombardamenti in Russia | arriva l' ok di Biden all' Ucraina per attaccare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laspaventata cerca di spaventare, minacciando addirittura rappresaglie nucleari dopo che alcuni Paesi Nato stanno autorizzando l'a usare anche in territorio russo le armi fornitele. Anche la Danimarca e la Finlandia hanno autorizzato l'a usare armi in. Secondo Politico, avrebbe così deciso anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rovesciando la posizione presa poco fa. Nel frattempo Antony Blinken ha visitato una base militare prima del vertice della Nato, annunciando «un milione di proiettili per l'». Il segretario di Stato americano, incontrandosi alla periferia di Praga con il ministro della Difesa ceco, ha inoltre sottolineato l'addestramento di 9.000 soldati ucraini in quel Paese, nonché la mobilitazione di più di 6 miliardi di dollari in forniture.