Bomba d' acqua e vento sul Lodigiano | case allagate e alberi pericolanti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lodi, 31 maggio 2024 -d’si abbatte sul, raffica di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in abitazioni private ecolpiti dalle sollecitazioni del. Il maltempo continua a flagellare la provincia di Lodi a macchia di leopardo. E dato che tra la tarda serata del 30 maggio 2024 e il 31 maggio 2024, prima di tornare il sole, pioggia ehanno imperversato, rispondendo puntualmente all’allerta Meteo che era stata diramata nelle ore precedenti, il centralino dei vigili del fuoco di Lodi non ha mai smesso di suonare. Le squadre, insieme ai colleghi volontari dei distaccamenti di Sant’Angelo, hanno dovuto aiutare molti privati per via di allagamenti in scantinati e locali vari. Le violente precipitazioni hanno quindi messo a dura prova diverse famiglie del norde del Pavese.