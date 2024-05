Boltiere | pubblicato il calendario delle iniziative di giugno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) È statosul sito web del Comune die sui rispettivi canali social ilin programma anel paese. Già in corso negli ultimi giorni di maggio, terminerà lunedì 3la festa della Croce Bianca, presso il piazzale donatori di sangue. Domenica 2in programma come ogni anno la CamminataAssociazioni. Cinque chilometri tutti insieme tra le vie del paese e il Plis del basso Brembo. Con l’iscrizione di 2 € si potrà partecipare alla lotteria finale: in palio premi offerti dai commerciantisi e dalle stesse associazioni. Anche ail BO.C.A –Oratorio Calcio organizza per l’8l’open day per i bambini 2018-2019. Sempre il BO.C.A darà il via alle feste in Oratorio S.