Bologna terribile incidente stradale | muore un uomo di 59 anni ci sono tre feriti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un tragicoavvenuto nella serata del 30 maggio a Sasso Marconi, a, ha causato la morte di une il ferimento di tre persone, tra cui un bambino in gravi condizioni. L’, verificatosi poco dopo le 21 sulla SS64 Porrettana, all’altezza del raccordo autoR-43, ha coinvolto due automobili.Leggi anche: Cruciani, Feltri irrompe al suo spettacolo: ecco cosa succede nel teatro Secondo le prime informazioni, le dinamiche e le cause dell’ancora in fase di accertamento. Sul luogo dello schiantointervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Le quattro persone coinvoltestate immediatamente soccorse. In una delle auto viaggiavano undi 59, deceduto all’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, e il suo figlioletto, ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore.