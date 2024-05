Bologna picchiato per una felpa in pieno centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Lo hanno avvicinato in via Indipendenza, tentando di rapinarlo della. Ma la vittima, un ragazzo di 24 anni, è riuscito ad allontanarsi, inseguito dai due. Che, in via Ugo Bassi, lo hanno raggiunto e, riuscendo alla fine a impossessarsi dellache volevano e di un paio di AirPods perse dalla vittima nella colluttazione. L’aggressione è avvenuta ieri sera e in giro c’era molta gente che, notata la scena, ha chiamato la polizia. Una pattuglia delle volanti ha intercettato i due fuggitivi inseguiti dal ventiquattrenne mentre scappavano verso Strada Maggiore e li ha bloccati: si tratta di due giovanissimi tunisini, di 17 e 18 anni, ospiti di due distinte comunità per minori stranieri non accompagnati.