Bologna Lepore | Non è antisemita esporre la bandiera palestinese impossibile accettare il massacro a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Voglio respingere qui e smentire l’interpretazione cheladel popolorappresenti oggi un sostegno ai terroristi e un gesto. È veramente una cosa falsa che va rigettata e respinta. Devo dire, dai tanti messaggi di solidarietà e di sostegno dei cittadini bolognesi, italiani e di tante realtà non mi sento toccato per niente da questa interpretazione, che è strumentale e anche molto violenta nei nostri confronti”. Lo ha detto il sindaco di, Matteo, parlando in Consiglio comunale della decisione dilada una finestra di palazzo d’Accursio e rispondendo alle critiche di opposizioni e comunità ebraiche.ha confermato l’intenzione di voler continuare il dialogo col presidente della Comunità ebraica di, Daniele De Paz: “Ma evitiamo di accusare l’amministrazione comunale e la città didi essere al fianco dei terroristi solo perché abbiamo un’opinione e vogliamo aprire uno squarcio nel silenzio che ci si chiede di rispettare: chiederci di stare in silenzio significa chiederci diun”.