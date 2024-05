Bolelli e Vavassori avanzano al Roland Garros | Maroszsan e Romboli ko 6-0 nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Simonee Andreahanno esordito con una splendida vittoria alSlam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il doppio italiano ha avuto la meglio in due set sulla coppia formata dall’ungherese Fabian Marozsan e dal brasiliano Fernando, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-0. Le teste di serie numero 11 del tabellone si sono così qualificate ai sedicesimi di finale, dove ora affronteranno i vincenti del confronto tra i brasiliani Matos/Melo e i tedeschi Frantzen/Jebens, partendo ancora una volta con tutti i favori del pronostico.stanno cercando un altro risultato di grido in uno Slam, dopo aver perso la finale agli Australian Open contro l’indiano Bopanna e l’australiano Ebden lo scorso 27 gennaio.