Blinken | uso armiadeguarsi a situazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) 17.25 "In quasi tutti i Paesi alleati" della Nato sono aumentati gli attacchi ibridi da parte della Russia. Così il Segretario di Stato Usa, al vertice Nato di Praga. Sull'uso delle armi Usa in Ucraina, "in questi due anni, il nostro impegno è stato quello di aggiustarci su quello che accade sul campo.Ed è ciò che stiamo facendo in risposta a quanto vediamo a Kharkiv". Da qui "l'ok del presidente Biden" all'uso in territorio russo. "Grazie al coraggio degli ucraini, il fronte nell'Est si sta stabilizzando".