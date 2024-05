Blasi | Oltre le parole perché i pensieri siano correttamente compresi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sull’espressione usata da Papa Francesco, divenuta un caso mediatico, l’ecclesiasticista Antonelloinvoca «la libertà di ognuno di potersi esprimere per chiarire le proprie convinzioni senza attaccare e demolire le altrui posizioni di pensiero». La frase addebitata al papa e nel corso di una riunione informale della Conferenza Episcopale Italiana, con la quale ha ribadito l’inopportunità di ammettere uomini gay nei seminari, ha messo in subbuglio il Vaticano e creato un vero caso di comunicazione. E nonostante le scuse -“Non volevo offendere”- sembra trasparire la contrarietà all'ingresso di omosessuali nei seminari. Il caso La vicenda che ha destato scalpore sarebbe accaduta lo scorso 20 maggio allorquando il Papa aveva partecipato ad una riunione privata della Conferenza Episcopale Italiana, l’assemblea che riunisce i Vescovi italiani: in quell’occasione, innanzi a circa 200 vescovi, Papa Francesco avrebbe esortato i presenti a non ammettere all’interno dei seminari, ovvero le istituzioni della Chiesa cattolica deputate alla formazione teologica e umana dei sacerdoti, chi fosse palesemente omosessuale.