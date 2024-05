Bilancio maxi-variazione da 17 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oltre 2di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole e delle case pubbliche, con un focus particolare sugli ascensori e sull’adeguamento degli impianti elettrici. Ci sarà un investimento anche per la sicurezza dei plessi, con l’installazione di nuove telecamere, e per la biblioteca. Questi fondi fanno parte di unadida oltre 17di euro, che è stata approvata mercoledì sera dal consiglio comunale. "Con queste risorse disponibili possiamo guardare con fiducia al futuro del nostro territorio, creando servizi e infrastrutture da destinare a tutti i cittadini - spiega il sindaco Roberto Di Stefano -. Tra le voci principali c’è sicuramente l’impegno per l’edilizia pubblica e il verde, a cui sono stati destinati quasi 5di euro: 700mila euro saranno impiegati per riqualificazioni al giardino dei Tigli, al giardino di via Corridoni e al giardino di Villa Mylius".