Fonte : periodicodaily di 31 mag 2024

Il presidente Biden ha detto in. (Adnkronos) – "C'è solo un modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale, con il voto". Lo ha scritto su X Joe Biden, mentre a New York veniva letto il verdetto di colpevolezza per l'ex presidente, rimandando a un link con l'indirizzo per donare alla sua campagna elettorale.

Biden | Trump fuori da Casa Bianca? Possibile solo con il voto