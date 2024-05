Biden offre il cessate il fuoco a Hamas | Israele può ritirare truppe per 6 settimane Miliziani non in grado di compiere un altro 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Joevuole mettere fine alla guerra a Gaza prima delle elezioni di novembre. E per farlo, ha bisogno di convincerea sedersi di nuovo allo stesso tavolo, nonostante i massacri compiuti da Tel Aviv negli ultimi giorni a Rafah che hanno portato il numero delle vittime nella Striscia dall’8a oltre 36mila. Il presidente americano ha avanzato una proposta che, a suo dire, il partito armato palestinese non può e non deve rifiutare: “ha proposto adil ritiro di tutte le sueda Gaza per sei. Questo è il momento chevenga al tavolo dei negoziati e accetti l’accordo. È il momento che questa guerra finisca”. Il capo della Casa Bianca sostiene che da Tel Aviv sia arrivata un’apertura, dopo l’impasse lunga mesi e le difficoltà di facilitare un avvicinamento tra le parti a causa dell’intensificarsi delle violenze nella Striscia di Gaza e il rifiuto didi concedere una tregua di lungo periodo che, a loro dire, avrebbe favorito solo una riorganizzazione deidell’enclave palestinese.