Fonte : feedpress.me di 31 mag 2024

"Israele ha proposto ad Hamas una roadmap per il cessate il fuoco" a Gaza. Lo ha detto Joe Biden in un discorso sul conflitto in Medio Oriente. " Questo è il momento che Hamas venga al tavolo dei negoziati e accetti l'accordo ".

Biden | Israele propone il ritiro delle truppe da Gaza per sei settimane Ora Hamas accetti l' accordo Netanyahu | La guerra non finirà fin quando non elimineremo i terroristi