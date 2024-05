Biden autorizza attacchi in Russia con armi Usa via libera a Kiev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prende corpo la possibilità che l'Ucraina utilizzi lefornite dall'occidente per colpire il territorio russo. Secondo la stampa americana, Joeavrebbe dato il viaall'uso difornite dagli Stati Uniti all'interno dei confini russi, ma solamente per operazioni che riguardano la difesa di Kharkiv. Si fa avanti anche la Svezia, secondo cui lefornite anon hanno restrizioni. Per l'Olanda, nella Carta dell'Onu non ci sono limiti territoriali all'autodifesa. Sulla questione, però, l'Italia si smarca. "Mai permetterò che un missile italiano colpisca in", afferma Matteo Salvini. "Aiutiamoma le nostrenon possono servire ad attaccare", ribadisce il ministro della Difesa Crosetto. "L'uso die soldati inè vietato dalla Costituzione", dichiara il ministro degli Esteri Tajani.