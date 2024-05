Biden approva l’uso di armi americane in Russia L’Italia ribadisce il no

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il Presidente degli Stati Uniti Joehato l'uso delleall'interno del territorio russo su richiesta dell'Ucraina. L'annuncio è stato fatto dal Segretario di Stato Antony Blinken, che ha anche sottolineato l'impegno della Nato nel rafforzare la propria deterrenza e difesa. Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti garantiranno un supporto continuo all'Ucraina nel suo percorso di adesione alla Nato.Blinken ha dichiarato: "L'ho detto l'altro giorno: il segno distintivo del nostro impegno, del nostro sostegno all'Ucraina in questi oltre due anni, è stato quello di adattarci e adeguarci, se necessario, per far fronte a ciò che sta realmente accadendo sul campo di battaglia per garantire che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno".