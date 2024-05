Biden annuncia una proposta di accordo di Israele a Hamas per il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il presidente Joehato cheha proposto un piano per unila Gaza in tre fasi: la prima durerebbe sei settimane e prevede il ritiro dei soldati israeliani da Gaza, il parziale rilascio degli ostaggi presi dae l’ingresso di 600 camion di aiuti. La seconda fase prevede “la fine permanente delle ostilità” e il rilascio degli ostaggi ancora in vita, compresi i soldati. Se la prima fase dovesse richiedere più di sei settimane, ililverrebbe esteso. La terza fase include i risarcimenti per la Striscia di Gaza e la consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la prigionia.ha detto: “Questo è davvero un momento decisivo.dice di volere ilil: questoè l’opportunità per dimostrare se davvero è così”.