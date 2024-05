Fonte : iltempo di 31 mag 2024

Suo padre sarebbe fiero di lei, come lo siamo tutti noi”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, NM, Maie. Un impegno per la nostra Italia, portato avanti con ancora più forza dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e che non può non essere applaudito, per il quale va il nostro grazie e che, oggi, riceve il giusto riconoscimento.

Biancofiore si congratula con Marina Berlusconi | In continuità col padre Silvio