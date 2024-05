Bertarelli a difesa dell’ospedale | Noi più incisivi nelle decisioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) La lista "Uniti per Lagosanto" con Cristian, Nicola Zagatti, portavoce del Comitato "Salvaguardia Ospedale del Delta" che la appoggia e l’assessore uscente alla sanità Patrizia Orlandini, hanno declinato il focus sul nosocomio laghese, servizi sanitari territoriali e fatto proposte per migliorare l’accesso ai servizi sociali essenziali. "Vogliamo che il comune di Lagosanto sia Capo Distretto, come Cento e Ferrara, che hanno un ospedale sul proprio territorio e non come ora che è Codigoro, per far parte dell’ufficio di presidenza dell’Ausl, dove vengono approvate o comunque valutate le line di indirizzo per la direzione generale". Lo ha detto perentoriamente, rivendicando le battaglie nella Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (Ctss) adel nosocomio laghese, "quasi sempre da solo e mai assente, a differenza di chi se ne interessa soltanto in prossimità delle elezioni.