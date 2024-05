Berlinguer | Fassino ' mai detto o pensato ' abbia cercato bella morte' '

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Riflettendo su quegli anni difficili scrissi che l'improvvisacolse Enrico in un momento di grande difficoltà, dopo che il rapimento di Moro aveva interrotto l'esperienza del compromesso storico e nel pieno del duro scontro con Craxi. E ricorrendo a una metafora ho evocato una partita a scacchi interrotta dalladi uno dei giocatori. Se quella metafora ha urtato la tua sensibilità mi duole e me ne rammarico, confermandoti che non vi era in me alcuna intenzione malevola o irrispettosa". Lo ha scritto Pieroin una lettera inviata a Mariadopo l'intervista pubblicata da Il Venerdì di Repubblica quest'oggi. "Quelle righe peraltro - sottolinea- sono scritte in un libro pieno di riconoscimenti a Enrico