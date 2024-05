Bergamo è qui la tua festa | la celebrazione dell’Atalanta sarà indimenticabile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024). Ci sono giornate che sono destinate a restare nella storia della città. Il 22 maggio 2024 è senza dubbio tra queste: la data della finale di Dublino in cui l’Atalanta ha conquistato l’Europa League è già sulla pelle di numerosi tifosi nerazzurri. Il 31 maggio, però, rischia di non essere da meno, perché passerà alla storia come il giorno in cuiha celebrato la sua Dea campione d’Europa. Nel migliore dei modi. Lo farà prima nella sede istituzionale, la sala consiliare di Palazzo Frizzoni, in una seduta straordinaria del Consiglio Comunale che alle 10 si riunirà per insignire la società della medaglia d’oro della Città di. In anticipo di qualche mese, visto che di solito le benemerenze vengono riconosciute a fine anno, ma se un giorno deve essere di, è giusto che lo sia fino in fondo.