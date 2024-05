Benevento-Carrarese varato il piano traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn previsione dell’importante afflusso di tifosi che domenica sera si recheranno al “Ciro Vigorito”, dove è in programma (ore 21) la semifinale di ritorno dei playoff, il Comune ha approntato unstraordinario per regolamentare l’accesso del pubblico in tutta la zona. L’ordinanza, preceduta da una riunione del Gos che ha verificato alcune criticità, ha stabilito “la chiusura alveicolare e pedonale di via Santa Colomba, dall’intersezione con via Vitelli fino alla rotonda degli Atleti. Tale divieto entrerà in vigore dalle 17 del 2 giugno a fine esigenze e non riguarderà i pedoni residenti in zona”. L’ordinanza, inoltre, ha disposto anche “il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dei civici dispari di via Santa Colomba, nel tratto compreso tra la rotonda degli Atleti e via Vitelli, dalle ore 16 fino ad esigenze terminate.