Benevento-Carrarese maxischermo allo stadio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Carrara, 31 maggio 2024 – Domenica alle 21 in occasione della semifinale di ritorno dei playoff di serie C trail Comune di Carrara allestirà undei Marmi per consentire ai tifosi di assistere gratuitamente alla partita. Ilsarà posizionato di fronte alla tribuna dell’impianto comunale mentre i cancelli apriranno alle 19,30. Viste le disposizioni in materia di sicurezza e data la capienza limitata della tribuna (990 posti più 8 portatori di handicap e 8 accompagnatori) per accederesarà necessario presentare un tagliando, gratuito, che sarà possibile ritirare alla biglietteria dell’impianto (ex punto informazioni di viale XX Settembre 152/a, località) nella giornata di sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 11 alle 13 e in ogni caso fino a esaurimento della disponibilità.