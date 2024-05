Benedetto Mugello molto più di un circuito Torna l' evento che riattiva tutto il territori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Èpronto per l’più importante nel mondo sportivo italiano per numero di spettatori e persone coinvolte, il Gran Premio d’Italia Okley presso ilCircuit. Si tratta di unprincipe nel panorama del motorismo, che dal 1991 si ripete ininterrottamente, eccezion fatta per il 2020, anno del Covid, dove comunque si è corsa per la prima e unica volta una gara di Formula 1. La macchina organizzativa è in moto da settimane se non mesi, anche se sarebbe forse il caso di dire da un anno, giacché qui nel Comune di Scarperia e San Piero, c’è giusto il tempo di archiviare il precedente GP, prima di rituffarsi nei preparativi per quello successivo. D’altro canto, non è lavoro da poco prepararsi per accogliere nella miglior maniera possibile le oltre 150.