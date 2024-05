Ben Affleck lotta con solitudine da quando ha lasciato casa e fa ultimo tentativo per riconquistare Jennifer Lopez

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il continuo dibattito sulla potenziale rottura del matrimonio tra Benha preso un’altra piega, a quanto si dice. Nelle ultime settimane si è parlato molto e molto di più della coppia super famosa e della presunta imminente rottura della loro unione. Anche se chiariamo subito che queste voci si trovano solo nel regno delle congetture e delle speculazioni. Se dobbiamo credere a ciò che si dice, l’armonia con cuie lahanno riacceso il loro amore è davvero in crisi.pare che negli ultimi tempi abbia vissuto lontano dalladi Beverly Hills. Dimora che condivideva per 60 milioni di dollari, e che sia stato avvistato senza la fede nuziale in più di un’occasione. Nelle ultime settimane, invece, laha fatto numerose apparizioni in pubblico senza il marito al suo fianco.