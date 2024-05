Bellosguardo è pronto Palestra campi da padel e un anfiteatro Sport e cultura vincono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domani pomeriggio alle 18 il tanto atteso taglio del nastro. Verrà infatti inaugurato a Cavriglia il Centro Poliivole "", un vero e proprio fiore all’occhiello per l’intero Valdarno. La struttura, in alcune sue parti, era già in funzione da tempo, ma per il completamento erano necessari ulteriori step, che si sono conclusi, con l’apertura dell’per gli eventili e la realizzazione dellaa cielo aperto, ovvero di un’area dedicata all’allenamento outdoor. Oltre ai cinqueda, di cui due coperti, inaugurati nel luglio del 2022 e presi d’assalto, in questi due anni, da valdarnesi di ogni età, ci sono anche un bike center per gli appassionati delle due ruote, un punto di ristoro con bar e ristorante e un’area giochi per i più piccoli.