Beccato a Raccogliere Tartufi | Una Multa Salata da 1 200 Euro!

(Di venerdì 31 maggio 2024) Chieti - Le autorità sequestrano un kg di pregiato tartufo nero e strumenti di raccolta durante un intervento nei pressi di Cannosa Sannita. Un uomo cinquantenne, già noto per precedenti illeciti simili, è stato sanzionato con unarecord. I militari dei Nuclei CC Forestale di Villa Santa Maria ed Ortona hanno colto in flagrante un individuo mentre raccoglievasenza autorizzazione e in modalità dannose per il patrimoniogeno regionale. Come conseguenza, al trasgressore è stata inflitta unafino a 1.200,00. Il tartufo sequestrato, destinato alla confisca, ha trovato una nuova vita nelle mani degli studenti dell'Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. "Giovanni Macchitelli" di Villa Santa Maria, dove sarà utilizzato per attività didattiche ed esperienziali.