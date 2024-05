Basket playoff Serie A 2023 2024 | sarà ancora finale Bologna-Milano Venezia ko in gara-4

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) La Virtusè la seconda finalista deidi. La squadra di Banchi battein trasferta 96-79 e chiude lacon il punteggio di 3-1. Si ferma la striscia di sette sconfitte consecutive fuori casa aiper le V Nere, che piegano la resistenza della Reyer con un parziale di 14-0 nel quarto quarto dal 72-73 al definitivo 73-87. Monumentale Toko Shengelia, che mette a referto 29 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e ben 10 falli subiti. In grande spolvero anche Belinelli con 22 punti a togliere i dubbi sui problemi riscontrati alla spalla sinistra in-3. Doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi per Abass. Unica nota negativa della serata l’infortunio di Zizic a fine secondo quarto. Non bastano ai 21 punti di Heidegger, i 12 di Simms e i 10 di Tucket per evitare l’eliminazione.