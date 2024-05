Basket playoff | l' Olimpia travolge Brescia sotto una pioggia di triple e vola in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024), 30 maggio 2024 – L’EA7 Emporio Armani Milano non si lascia sfuggire il primo match point disponibile e, dopo aver battuto 96-86 la Germanial PalaLeonessa A2A, chiude sul 3-0 la serie, staccando così il pass per ladove affronterà la vincente della serie tra Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia. Gli uomini di coach Ettore Messina sono stati protagonisti dell’ennesima prestazione perentoria. L’è infatti rimasta in testa per tutto l’arco del match,ndo i biancoblùunadi: sono infatti 18 le conclusioni da oltre l’arco dei 6,75 metri mandate a bersaglio dai biancorossi, sulle 36 tentate. A recitare un ruolo da protagonisti in questo “festival delle” orchestrato da Milano sono stati Giampaolo Ricci (miglior realizzatore con 16 punti) e Shabazz Napier (12) che hanno entrambi chiuso con un 4/6 dalla lunga distanza.